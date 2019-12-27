Погба провёл юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба достиг серьёзной отметки по числу сыгранных матчей в составе "Манчестер Юнайтед".

Вчерашний поединок против "Ньюкасла" стал для звёздного француза 150-м в футболке "красных дьяволов".

До 2012 года Погба провёл за "МЮ" всего 7 матчей, а после возвращения на "Олд Траффорд" в 2016 году он принял участие ещё в 143 играх.

В составе "Юнайтед" хавбек забил 31 гол и сделал 31 ассист.

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