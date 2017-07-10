Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба проводит свой отпуск в Лос-Анджелесе с загадочной незнакомкой.

Как информирует Daily Mail, французский хавбек "красных дьяволов", несмотря на то, что ранее он заявлял о том, что не состоит в отношениях с кем-либо, обзавелся новой пассией.

Напомним, Руни попрощался с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru