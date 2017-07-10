Погба проводит свой отпуск в Лос-Анджелесе с загадочной незнакомкой

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Погба проводит свой отпуск в Лос-Анджелесе с загадочной незнакомкойПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба проводит свой отпуск в Лос-Анджелесе с загадочной незнакомкой.

Как информирует Daily Mail, французский хавбек "красных дьяволов", несмотря на то, что ранее он заявлял о том, что не состоит в отношениях с кем-либо, обзавелся новой пассией.

Напомним, Руни попрощался с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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