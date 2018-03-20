Погба расхвалил Дибалу

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Погба расхвалил Дибалу

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил игру форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

"Пауло - фантастический футболист. Он очень хороший игрок, который уже является футболистом мирового класса, но со временем может стать ещё лучше. Он очень хороший человек и друг. Я его очень люблю" - приводит слова Погба Football Italia.

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