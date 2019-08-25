Погба: "Расистские оскорбления - невежество, но они делают меня только сильнее"

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба: "Расистские оскорбления - невежество, но они делают меня только сильнее"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что думает о расистских оскорблениях в адрес футболистов.

"Мои родители страдали за то, чтобы мое поколение было свободно сегодня: работать, играть в футбол, ездить на общественном транспорте.

Расистские оскорбления - невежество, однако они делают меня только сильнее. Они мотивируют меня бороться за следующее поколение", - написал Погба в твиттере. 

Напомним, после матча "МЮ" с "Вулверхэмптоном" (1:1) в адрес футболиста в соцсетях стали поступать расистские оскорбления.

А еще: Сульшер высказался по поводу расистских оскорблений в адрес Погба| http://soccernews.ru
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