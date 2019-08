Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что думает о расистских оскорблениях в адрес футболистов.

"Мои родители страдали за то, чтобы мое поколение было свободно сегодня: работать, играть в футбол, ездить на общественном транспорте.

Расистские оскорбления - невежество, однако они делают меня только сильнее. Они мотивируют меня бороться за следующее поколение", - написал Погба в твиттере.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K