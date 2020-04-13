Погба раскрыл подробности своей травмы

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Погба раскрыл подробности своей травмы

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, почему его восстановление после травмы затянулось на столь длительный срок.

"Нужно проявить терпение. Травму я получил в матче с "Саутгемптоном", но продолжал играть и тренироваться. Оказалось, что это перелом. Мне наложили гипс, всё прошло отлично. Но в итоге выяснилось, что кость увеличилась в размере, и, когда я сыграл с "Уотфордом" и "Ньюкаслом", то снова почувствовал дискомфорт. Поэтому мне пришлось сделать операцию", - сказал француз в подкасте для клубной пресс-службы.

В текущем сезоне Погба из-за проблем со здоровьем сыграл за "МЮ" только 8 матчей и сделал 2 ассиста.

Летом, полузащитник, скорее всего, покинет "Олд Траффорд". За ним не первый год охотятся "Реал" и "Ювентус".

Не пропустите: Погба рассказал, что почти восстановился после травмы. | http://soccernews.ru
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