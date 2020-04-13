Погба раскрыл подробности своей травмы
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, почему его восстановление после травмы затянулось на столь длительный срок.
"Нужно проявить терпение. Травму я получил в матче с "Саутгемптоном", но продолжал играть и тренироваться. Оказалось, что это перелом. Мне наложили гипс, всё прошло отлично. Но в итоге выяснилось, что кость увеличилась в размере, и, когда я сыграл с "Уотфордом" и "Ньюкаслом", то снова почувствовал дискомфорт. Поэтому мне пришлось сделать операцию", - сказал француз в подкасте для клубной пресс-службы.
В текущем сезоне Погба из-за проблем со здоровьем сыграл за "МЮ" только 8 матчей и сделал 2 ассиста.
Летом, полузащитник, скорее всего, покинет "Олд Траффорд". За ним не первый год охотятся "Реал" и "Ювентус".
Не пропустите: Погба рассказал, что почти восстановился после травмы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18