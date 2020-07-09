Погба рассказал, что нужно сделать "МЮ" для возвращения на прежний уровень
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что нужно сделать команде, чтобы вернуться на прежний уровень.
На данный момент "красные дьяволы" располагаются на 5 месте в турнирной таблице АПЛ.
"Нам нужно забывать о прошедших матчах, чтобы стать топ-командой. Мы хорошо играем и работаем, но забываем и думаем о следующей игре. На прошлой неделе мы думали о том, что произошла, а сосредоточиться нужно было на движении вперед. У нас всегда должна быть цель, стремление к прогрессу и никогда не останавливаться", - цитирует француза пресс-служба клуба.
Сегодня, 9 июля, "МЮ" на выезде сыграет с "Астон Виллой" в рамках 34-го тура чемпионата Англии.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Райолой о новом контракте Погба| http://soccernews.ru
главное
-
Тедеско приглашен на заседание КДК РФС
-
"Ростов" не хочет продавать Шомуродова в "Гент"
-
Бакаев отправился со "Спартаком" на матч с "Сочи", несмотря на дисквалификацию
-
"Бордо" интересуется Кузяевым
-
16 -летний "новый Роналду" из Сербии заинтересовал 15 топ-клубов и может пополнить казну "Партизана" на немыслеммое колличество ноликов: рассказываем о Филиппе Стевановиче
Лента новостей
-
"Уфа" официально объявила об уходе Газизова в "Спартак"
-
Тедеско приглашен на заседание КДК РФС
-
Дзюба: "С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь"
-
"Ростов" не хочет продавать Шомуродова в "Гент"
-
Погба рассказал, что нужно сделать "МЮ" для возвращения на прежний уровень
-
Бакаев отправился со "Спартаком" на матч с "Сочи", несмотря на дисквалификацию
-
Аршавин прокомментировал уход Газизова из "Уфы" в "Спартак"
-
Агент Буффона считает, что в будущем голкипер должен стать тренером
-
Аршавин высказался о результатах "Спартака" в чемпионате России
-
Стало известно, когда сборная России проведет товарищеские матчи со Швецией и Молдовой
-
Ван Перси не включил Месси и Роналду в топ-3 на "Золотой мяч"
-
Экс-президент "Локомотива": "Боюсь, Газизову в "Спартаке" могут мешать"
-
Пеллегрини стал новым главным тренером "Бетиса"
-
"Бордо" интересуется Кузяевым
-
Уткин - об имитации секса Дзюбы и Азмуна: "Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент"
-
"Карпаты" были исключены из чемпионата Украины
-
Орлов прокомментировал слова Уткина, заявившего, что причиной победы "Зенита" является бюджет клуба
-
"Ротор" не будет усиливать состав перед возвращением в РПЛ
-
"Манчестер Сити" установил два рекорда АПЛ в матче с "Ньюкаслом"
-
Мостовой: "Где конкретно судьи убили Тедеско?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18