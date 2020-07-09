Погба рассказал, что нужно сделать "МЮ" для возвращения на прежний уровень

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что нужно сделать команде, чтобы вернуться на прежний уровень.

На данный момент "красные дьяволы" располагаются на 5 месте в турнирной таблице АПЛ.

"Нам нужно забывать о прошедших матчах, чтобы стать топ-командой. Мы хорошо играем и работаем, но забываем и думаем о следующей игре. На прошлой неделе мы думали о том, что произошла, а сосредоточиться нужно было на движении вперед. У нас всегда должна быть цель, стремление к прогрессу и никогда не останавливаться", - цитирует француза пресс-служба клуба.

Сегодня, 9 июля, "МЮ" на выезде сыграет с "Астон Виллой" в рамках 34-го тура чемпионата Англии.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Райолой о новом контракте Погба| http://soccernews.ru