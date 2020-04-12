Погба рассказал, что почти восстановился после травмы

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что в скором времени восстановится после травмы.

В январе 2020 года футболисту прооперировали лодыжку.

"Я уже тренируюсь с мячом. Долгое время я был огорчен, но теперь я почти в строю, поэтому думаю лишь о том, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе.

В моей карьере еще не было ничего подобного. Это мотивирует меня, заставляет меня вернуться скорее", - рассказал Погба в United Podcast.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Ювентус" этим летом.

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