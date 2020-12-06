Погба рассказал, как перенес коронавирус

Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, как на нем отразилось заражение коронавирусом.



В конце августа главный тренер национальной команды Дидье Дешам сообщил, что футболист сдал положительный тест на COVID-19, и потому пропустит матчи сборной в сентябре.



"Это странно, это сложно объяснить, потому что вы не понимаете. На тренировке я сказал тренеру по фитнесу, что чувствую себя необычно, это не я", — цитирует Погба Football365. "Я очень быстро устаю и очень быстро запыхаюсь. В первой игре сезона я не мог бегать, но я старался. Чтобы вернуть физическую форму, мне потребовалось много времени. Хорошо вернуться и забить гол, чтобы помочь команде вернуться, это очень важно. Безумно рад этому".

В субботу, 5 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Вест Хэм» (3:1) в 10-м туре АПЛ. Погба отметился голом.



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