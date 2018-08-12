Погба рассказал о положении в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о ситуации внутри команды.

"Когда тебе комфортно и все в команде доверяют друг другу, все получается намного проще. Если то, что ты делаешь, не делает тебя счастливым, то не имеет смысла продолжать, верно? Работа должна нравиться. Всем ли я доволен в "МЮ"? В клубе есть вещи, о которых я не могу рассказать. Меня оштрафуют" - приводит слова Погба Daily Mail.

Читайте также: Погба поставил громкие цели на новый сезон. | http://soccernews.ru