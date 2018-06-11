Погба рассказал о приёме, который им оказали в России

Хавбек сборной Франции Поль Погба поделился впечатлениями от приема, который французам оказали в России.

"Россия оказала нам прекрасный прием вчера. Утром участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора отправляться на первую тренировку в России" - приводят слова Погба российские СМИ.

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