Погба рассказал о сроках восстановления после травмы

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Погба рассказал о сроках восстановления после травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, когда стоит ожидать его возвращение к тренировочному процессу.

"Мне нужны ещё как минимум две недели, чтобы вернуться к тренировкам. Сложно наблюдать за тем, как партнёры по команде тренируются без меня, но сейчас мне нужен небольшой отдых, чтобы вернуться в строй с новыми силами", - цитирует звёздного француза RMC Sport.

Напомним, что Погба не играет с 30 сентября из-за травмы правой ступни.

В текущем сезоне хавбек провёл всего 6 матчей за "МЮ", в которых сделал 2 ассиста.

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