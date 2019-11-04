Погба рассказал о сроках восстановления после травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, когда стоит ожидать его возвращение к тренировочному процессу.

"Мне нужны ещё как минимум две недели, чтобы вернуться к тренировкам. Сложно наблюдать за тем, как партнёры по команде тренируются без меня, но сейчас мне нужен небольшой отдых, чтобы вернуться в строй с новыми силами", - цитирует звёздного француза RMC Sport.

Напомним, что Погба не играет с 30 сентября из-за травмы правой ступни.

В текущем сезоне хавбек провёл всего 6 матчей за "МЮ", в которых сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью. | http://soccernews.ru