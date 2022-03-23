Погба рассказал о своих отношениях с Моуринью

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Погба рассказал о своих отношениях с Моуринью

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намекнул, что у него были проблемы с бывшим главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

"Мы получаем большие деньги и не имеем права жаловаться. Впрочем, в жизни футболистов бывают такие ситуации, с которыми редко сталкиваются обычные люди. У меня началась депрессия, когда "Манчестер Юнайтед" возглавил Моуринью. Наша зарплата не всегда означает, что мы счастливы. Я все время пытался ответить на вопрос, виноват ли я в том или ином моменте", - приводит слова Погба Get French Football News.

29-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Всего он провел за манкунианцев 229 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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