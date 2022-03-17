Погба рассказал об ограблении своего дома

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил, что его дом подвергся атаке грабителей во вторник вечером.

По словам француза, злоумышленники проникли в его жильё во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "красными дьяволами" и мадридским "Атлетико" (0:1).

"Самый страшный кошмар нашей семьи воплотился в жизнь, когда в наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители были в нашем доме менее пяти минут, но за это время они похитили у нас что-то гораздо более ценное, чем всё, что было в доме. Это наше чувство безопасности и защищённости.

Всё случилось в последние минуты матча - они знали, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, в безопасности ли наши дети, не пострадали ли они. Для отца нет чувства хуже, чем когда ты не можешь защитить своих детей.

Я искренне надеюсь, что никому не придётся пережить то, что пережил я. Именно по этой причине я готов предложить вознаграждение любому, кто поможет нам информацией", - написал Погба в сторис инстаграма.

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