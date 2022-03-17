Погба рассказал об ограблении своего дома
Фото инстаграм Поля Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил, что его дом подвергся атаке грабителей во вторник вечером.
По словам француза, злоумышленники проникли в его жильё во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "красными дьяволами" и мадридским "Атлетико" (0:1).
"Самый страшный кошмар нашей семьи воплотился в жизнь, когда в наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители были в нашем доме менее пяти минут, но за это время они похитили у нас что-то гораздо более ценное, чем всё, что было в доме. Это наше чувство безопасности и защищённости.
Всё случилось в последние минуты матча - они знали, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, в безопасности ли наши дети, не пострадали ли они. Для отца нет чувства хуже, чем когда ты не можешь защитить своих детей.
Я искренне надеюсь, что никому не придётся пережить то, что пережил я. Именно по этой причине я готов предложить вознаграждение любому, кто поможет нам информацией", - написал Погба в сторис инстаграма.
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18