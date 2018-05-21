Погба рассказал об отношениях с Моуринью

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Погба рассказал об отношениях с МоуриньюПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, как складываются его отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью.

"Он посадил меня на скамейку запасных, а я отвечаю на поле, всякий раз отдавая всего себя команде. Мы много говорили об этом, и люди думают, что это неправильно, но тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями, нам не нужно вместе ходить в ресторан. У меня были некоторые проблемы – как игровые, так и психологические. И это заставило меня двигаться вперёд. Моуринью дал мне капитанскую повязку – впервые за моё время в клубе. Это очень важно для меня и помогает мне улучшать лидерские качества", - отметил он.

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