Погба рассказал, почему в детстве он болел за "Арсенал"

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Погба рассказал, почему в детстве он болел за "Арсенал"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что в детстве он был болельщиком лондонского "Арсенала" из-за форварда "канониров" Тьерри Анри.

"Скажу честно. В детстве я болел за "Арсенал" из-за французов в составе команды. Вместе с братом мы были фанатами "Арсенала", но еще один наш брат болел за "Манчестер Юнайтед". Но мне нравился Анри, из-за него я стал фанатом "канониров". Но позже я начал болеть за "МЮ", - приводит слова Погба официальный сайт клуба.

В настоящее время Погба восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за манкунианцев всего восемь матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Покажи свои медали". Погба поругался с легендой "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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