Погба рассказал, почему в детстве он болел за "Арсенал"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что в детстве он был болельщиком лондонского "Арсенала" из-за форварда "канониров" Тьерри Анри.
"Скажу честно. В детстве я болел за "Арсенал" из-за французов в составе команды. Вместе с братом мы были фанатами "Арсенала", но еще один наш брат болел за "Манчестер Юнайтед". Но мне нравился Анри, из-за него я стал фанатом "канониров". Но позже я начал болеть за "МЮ", - приводит слова Погба официальный сайт клуба.
В настоящее время Погба восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за манкунианцев всего восемь матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18