Погба рассказал, почему за время ЧМ-2018 он ни разу не перекрасил волосы

Хавбек сборной Франции Поль Погба объяснил, почему он не менял прическу на ЧМ-2018.

"У меня была одна цель. Хотел, чтобы все сконцентрировались на моей игре, а не комментировали мой внешний вид. Все желающие могли критиковать только мое выступление на турнире" - написал Погба в инстаграме.

Напомним, что Погба забил один из голов в финальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.

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