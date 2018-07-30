Погба рассказал, почему за время ЧМ-2018 он ни разу не перекрасил волосы

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Погба рассказал, почему за время ЧМ-2018 он ни разу не перекрасил волосы

Хавбек сборной Франции Поль Погба объяснил, почему он не менял прическу на ЧМ-2018.

"У меня была одна цель. Хотел, чтобы все сконцентрировались на моей игре, а не комментировали мой внешний вид. Все желающие могли критиковать только мое выступление на турнире" - написал Погба в инстаграме.

Напомним, что Погба забил один из голов в финальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.

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