Погба разозлил Моуриньо тем, что тренировался будучи травмированным

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недоволен поведением полузащитника своей команды Поля Погба, сообщает The Sun.

По сведениям издания, специалиста разозлил тот факт, что хавбек тренировался по индивидуальной программе с личным тренером будучи травмированным, хотя ему клубные доктора запретили ему любые нагрузки. Моуринью считает, что Погба мог усугубить повреждение.

Напомним,что француз получил травму в матче Лиги Чемпионов с "Базелем" (3:0) и выбыл из строя на шесть недель.

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