Погба разозлил Моуринью

2 Теги манчестер юнайтедполь погбажозе моуринью

Погба разозлил Моуринью

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба снова повздорил с наставником команды Жозе Моуринью.

Как сообщает Tuttosport, Моуринью попросил игрока сократить свой отпуск, на что француз ответил отказом и провел вечеринку в Лос-Анджелесе. После этого Погба улетел на отдых во Французскую Полинезию.

Отмечается, что Моуринью разозлило поведение футболиста и это породило новую волну слухов о возможной продаже Погба этим летом.

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Комментарии
Kireman

Моур чмо поганое

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Ебу русню

Хахах (( А кто это хуесоса уважает

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