Погба рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

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Погба рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может не сыграть в матче 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля", сообщает ESPN.

По сведениям издания, звёздный француз досрочно завершил тренировку команды в пятницу, поэтому решение о его участии в поединке с "красными" будет приниматься сегодня утром по итогам фитнес-теста.

Напомним, что матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 10 марта, в 15:30 по московскому времени.  

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