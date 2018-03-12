Погба рискует пропустить матч с "Севильей"

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Погба рискует пропустить матч с "Севильей"

Участие полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" находится под вопросом.

Как сообщает Sky Sports, 24-летний француз может не успеть восстановиться после травмы, полученной на пятничной тренировке.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Севилья" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей.

Не пропустите: Лидеры "Реала" не хотят подписания Погба. | http://soccernews.ru

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