Погба: "Сборная Франции не лучшая в мире"
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о последних матчах национальной команды.
"Прошло много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому, мы все скучаем.
Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Мы должны больше потеть и вкладывать в игру больше желания, вот и все", – сказал француз.
Напомним, что в последний раз французская сборная выигрывала матч в первом туре Евро-2020 с Германией (1:0).
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