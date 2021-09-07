Погба: "Сборная Франции не лучшая в мире"

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о последних матчах национальной команды.

"Прошло много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому, мы все скучаем.

Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Мы должны больше потеть и вкладывать в игру больше желания, вот и все", – сказал француз.

Напомним, что в последний раз французская сборная выигрывала матч в первом туре Евро-2020 с Германией (1:0).

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