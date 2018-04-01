Погба: "Сборная Франции обладает потенциалом для выигрыша Чемпионата Мира"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба оценил шансы своей команды на выигрыш Чемпионата Мира, который в текущем году будет принимать Россия.

"У нас есть потенциал, чтобы выиграть Чемпионат Мира. У нас подобралась хорошая команда. Мы должны продолжать работать. Но сделать это будет очень тяжело", - приводит слова 25-летнего хавбека "трехцветных" ActuFoot.

Напомним, Погба прокомментировал свое положение в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru