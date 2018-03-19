Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал новую причёску, которой уже похвастался в своём инстаграме.

Хавбек "красных дьяволов" в преддверии товарищеских матчей сборной Франции против Колумбии и России решил частично покрасить волосы в синий цвет.

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