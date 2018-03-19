Погба сделал новую причёску

Теги манчестер юнайтедполь погбафранция

Погба сделал новую причёску

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал новую причёску, которой уже похвастался в своём инстаграме.

Хавбек "красных дьяволов" в преддверии товарищеских матчей сборной Франции против Колумбии и России решил частично покрасить волосы в синий цвет. 

 

New Hair bleu pour les bleu super Saiyan bleu @equipedefrance

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Не пропустите: Все прически Погба за годы карьеры за 17 секунд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов