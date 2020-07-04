Погба сделал новую прическу с призывом бороться с расовым неравенством

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба показал новую прическу.

Футболист выбрил на голове знак движения Black Live Matters. Таким образом француз призывает бороться с расизмом.

Напомним, что акция "Жизни чернокожих имеют значение" появилась в США после смерти чернокожего от рук полицейских.

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