Погба сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал выбор между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", которые проявляют к нему интерес.

Так, согласно сведениям Football Espana, 25-летний хавбек "красных дьяволов" предпочитает продолжению карьеры на "Камп Ноу" переезд на "Сантьяго Бернабеу". Француз считает, что в стане "сливочных" у него будет больше возможностей, чтобы стать одним из лидеров команды, так как в ближайшее время королевский клуб в силу возраста Луки Модрича и не самой удачной игры Тони Крооса будет вынужден обновить свою середину поля.

Напомним, предпочтительным вариантом продолжения своей карьеры Погба видит переход в "Ювентус". | soccernews.ru