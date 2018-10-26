Погба сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"

Теги манчестер юнайтедполь погбабарселонареал мадрид

Погба сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал выбор между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", которые проявляют к нему интерес.

Так, согласно сведениям Football Espana, 25-летний хавбек "красных дьяволов" предпочитает продолжению карьеры на "Камп Ноу" переезд на "Сантьяго Бернабеу". Француз считает, что в стане "сливочных" у него будет больше возможностей, чтобы стать одним из лидеров команды, так как в ближайшее время королевский клуб в силу возраста Луки Модрича и не самой удачной игры Тони Крооса будет вынужден обновить свою середину поля.

Напомним, предпочтительным вариантом продолжения своей карьеры Погба видит переход в "Ювентус". | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Возвращение Жардима: спасется ли "Монако" и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

Возвращение Жардима: спасется ли "Монако" и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов