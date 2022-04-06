Погба сделал выбор между ПСЖ и "Ювентусом"

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в "Ювентус", сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, футболист считает вариант с туринским клубом более привлекательным, чем ПСЖ. Впрочем, проблемой может оказаться тот факт, что "Ювентус" не готов платить хавбеку больше 10 миллионов евро в год, а парижане могут предложить ему более высокую зарплату.

Напомним, что контракт 29-летнего Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне француз провел 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.

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