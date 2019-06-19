Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, звёздный француз предпочитает вернуться в "Ювентус".
Предметный интерес к 26-летнему хавбеку также проявляет мадридский "Реал", однако он больше склоняется к варианту с туринским клубом.
Согласно информации Goal.com, и "бланкос", и "старая синьора" готовы предложить за Погба 125 миллионов евро, впрочем, "МЮ" требует больше.
"Ювентус" пока сконцентрировался на переговорах с самим игроком и пытается согласовать с ним условия личного контракта.
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