Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, звёздный француз предпочитает вернуться в "Ювентус".

Предметный интерес к 26-летнему хавбеку также проявляет мадридский "Реал", однако он больше склоняется к варианту с туринским клубом.

Согласно информации Goal.com, и "бланкос", и "старая синьора" готовы предложить за Погба 125 миллионов евро, впрочем, "МЮ" требует больше.

"Ювентус" пока сконцентрировался на переговорах с самим игроком и пытается согласовать с ним условия личного контракта.

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