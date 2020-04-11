Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом"

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Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, звёздный француз хочет вернуться в "Ювентус", несмотря на параллельный интерес со стороны "Реала".

Учитывая желание самого футболиста, туринский клуб уже начал работать над его летним трансфером. Рыночная стоимость хавбека - 80 миллионов евро.

Напомним, что 27-летний Погба уже выступал за "старую синьору" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей, забил 34 гола и сделал 40 ассистов.

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