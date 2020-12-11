Погба сделал выбор между "Реалом", "Ювентусом" и ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

По информации The Times, на звёздного хавбека претендуют "Реал", "Ювентус" и ПСЖ.

Сам француз предпочитает вернуться в "старую синьору", за которую он выступал с 2012 по 2016 год.

Рыночная стоимость Погба оценивается в 80 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "МЮ" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Игроки "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба. | http://soccernews.ru