Погба сделал выбор между "Реалом", "Ювентусом" и ПСЖ

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

По информации Marca, 28-летний футболист не собирается продлевать контракт с "красными дьяволами", истекающий в июне 2022 года.

Своё будущее француз видит в мадридском "Реале", несмотря на активный интерес к нему со стороны "Ювентуса" и ПСЖ.

Погба уже передал агенту Мино Райоле пожелание оказаться в составе "сливочных". Предложений от испанцев пока не поступало.

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