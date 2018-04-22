Погба сделал заявление по своему будущему

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Погба сделал заявление по своему будущемуПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал заявление по своему будущему.

"Сейчас я нахожусь в "Манчестер Юнайтед", и я думаю исключительно о настоящем - Кубке Англии и предстоящем Чемпионате Мира. Я не думаю о трансфере", - приводит слова 25-летнего хавбека "красных дьяволов" goal.com.

В нынешнем сезоне Погба забил 5 мячей и сделал 12 результативных передач в 32 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

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