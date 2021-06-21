Погба сказал, что никто не сомневается в Кариме Бензема

Теги францияполь погбакарим бенземачемпионат европы

Погба сказал, что никто не сомневается в Кариме БенземаФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба поделился мнением о форварде "Реала" и национальной команды Франции Кариме Бензема

"Карим несомненно забьет. Кто в этом сомневается? Никто, особенно во Франции. Он способен в одиночку создавать моменты и забивать голы. Мы продолжим поддерживать друг друга, а не задавать вопросы. Вы все увидите в следующих матчах", — цитирует Погба RTL France.

Напомним, что за два матча Евро-2020 в составе сборной Франции Карим Бензема не отличился ни разу.

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