Погба, скорее всего, не сыграет против "Ливерпуля"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вероятно, не сыграет с "Ливерпулем".
Как сообщает Daily Mail, француз не успевает восстановиться после повреждения правой ноги. Кроме того, есть опасения, что Погба не появиться на поле раньше ноября.
Напомним, что на медобследовании у Погба выявили трещину пальца ноги.
В текущем сезоне на счету игрока две голевые передачи в шести матчах.
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|Команда
|М
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|8
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|Арсенал Лондон
|8
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|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
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|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3