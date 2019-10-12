Погба, скорее всего, не сыграет против "Ливерпуля"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вероятно, не сыграет с "Ливерпулем".

Как сообщает Daily Mail, француз не успевает восстановиться после повреждения правой ноги. Кроме того, есть опасения, что Погба не появиться на поле раньше ноября.

Напомним, что на медобследовании у Погба выявили трещину пальца ноги.

В текущем сезоне на счету игрока две голевые передачи в шести матчах.

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