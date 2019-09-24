Погба сможет вернуться к матчу с "Арсеналом"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба восстановился после травмы и готов вернуться к ближайшим матчам команды. Об этом сообщает Mirror.



Напомним, француз был травмирован в матче с "Саутгемптоном", который проходил 31 августа этого года.



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сказал, что Погба вернется на поле в среду, 25 сентября. Однако полостью восстановится к матчу 30 сентября с "Арсеналом".



Сейчас у "красных дьяволов" травмировано большое количество основных игроков.



После 6 туров АПЛ "МЮ" занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

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