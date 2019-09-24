Погба сможет вернуться к матчу с "Арсеналом"

Теги манчестер юнайтедполь погбатравмы

Погба сможет вернуться к матчу с "Арсеналом"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба восстановился после травмы и готов вернуться к ближайшим матчам команды. Об этом сообщает Mirror.

Напомним, француз был травмирован в матче с "Саутгемптоном", который проходил 31 августа этого года.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сказал, что Погба вернется на поле в среду, 25 сентября. Однако полостью восстановится к матчу 30 сентября с "Арсеналом".

Сейчас у "красных дьяволов" травмировано большое количество основных игроков.

После 6 туров АПЛ "МЮ" занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

А еще: Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" необходимо продолжить инвестировать в состав| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бердыев может возглавить "Динамо"

Бердыев может возглавить "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов