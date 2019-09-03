Погба снова намекнул о желании перейти в "Реал"

Игрок "Манчестер Юнатед" Поль Погба тонко намекнул на то, что хочет продолжить карьеру в "Реале".

Вчера, 2 сентября, под его фотографией в инстаграме пользователь написал в комментариях: "Пожалуйста, приезжай в Мадрид". Футболист под этими словами поставил отметку "Нравится".

Напомним, ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересован "Реал". Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан очень хотел, чтобы француз перешел в стан "сливочных". Трансфер так и не состоялся, так как клубы не смогли согласовать условия контракта.

А еще: Погба не будет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru