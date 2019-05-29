Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Реал"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба всё-таки станет игроком мадридского "Реала", сообщает The Sun.
По сведениям издания, ради перехода в королевский клуб француз согласился на понижение зарплаты. Сейчас его оклад составляет 14,7 миллиона евро в год, а на "Сантьяго Бернабеу" он будет зарабатывать 11,3 миллиона.
Трансфер звёздного полузащитника обойдётся "бланкос" в 170 миллионов евро.
В текущем сезоне 26-летний Погба сыграл за "МЮ" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов.
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