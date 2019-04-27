Погба согласовал контракт с "Реалом"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обговорил условия соглашения с "Реалом". Об этом сообщает AS.
По данным издания, француз перейдет в стан мадридцев летом этого года. Его оклад составит 12 миллионов евро в год, что на 2 миллиона больше, чем в "МЮ".
Контракт игрока с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года. Рыночная стоимость футболиста - 90 миллионов евро.
В текущем сезоне Погба провел 44 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.
А еще: Погба не собирается участвовать в предсезонном туре Азии с "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14