Погба согласовал контракт с "Реалом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обговорил условия соглашения с "Реалом". Об этом сообщает AS.

По данным издания, француз перейдет в стан мадридцев летом этого года. Его оклад составит 12 миллионов евро в год, что на 2 миллиона больше, чем в "МЮ".

Контракт игрока с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года. Рыночная стоимость футболиста - 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба провел 44 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.

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