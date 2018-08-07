Погба согласовал условия личного пятилетнего контракта с "Барселоной"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал условия личного пятилетнего контракта с каталонской "Барселоной".

По сведениям El Mundo Deportivo, француз достиг полного согласия с "сине-гранатовыми" по условиям своего возможного переезда на "Камп Ноу". Его трансфер каталонский гранд уже оценил в 110 миллионов евро. Агент француза Мино Райола предпринимает шаги убедить "красных дьяволов" расстаться с его клиентом.

Напомним, Моуринью не против обменять Погба на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru