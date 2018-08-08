Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедполь погбабарселона

Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Манчестер Юнайтед"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "красных дьяволов".

Как информирует Daily Mail, 25-летний хавбек связался с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом, чтобы уведомить, что он намерен перебраться в каталонскую "Барселону". При этом француз сообщил манкунианцам, что он уже согласовал условия личного контракта с "сине-гранатовыми".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" дал ответ "Барселоне" по трансферу Погба. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов