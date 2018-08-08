Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "красных дьяволов".

Как информирует Daily Mail, 25-летний хавбек связался с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом, чтобы уведомить, что он намерен перебраться в каталонскую "Барселону". При этом француз сообщил манкунианцам, что он уже согласовал условия личного контракта с "сине-гранатовыми".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" дал ответ "Барселоне" по трансферу Погба. | soccernews.ru