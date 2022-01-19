Погба сообщил руководству "Манчестер Юнайтед" о своем будущем

Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял окончательное решения касаемо будущего своей игровой карьеры, сообщает Daily Star.

По информации источника, Погба сообщил "МЮ", что он хочет присоединится к мадридскому "Реалу" следующим летом. Отмечается, что Погба провел переговоры о своем будущем с высокопоставленными лицами "Юнайтед" несколько недель назад и ясно дал понять, что хочет, чтобы его следующий переход был в стан "Реала".

Контракт Погба с "красными дьяволами" рассчитан до конца нынешнего сезон.

Пол Херст из издания The Times также сообщает, что "Манчестер Юнайтед" предпринимали неоднократные попытки заставить Поля Погба подписать новый контракт, но он не хотел садиться за стол переговоров. Почти наверняка он уйдет на правах свободного агента.

Ранее испанские журналисты сообщали, что "Реал" окончательно отказался о кандидатуры Погба и не рассматривает его в качестве потенциального усиления в летнее трансферное окно.

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