Погба сообщил Сарри о желании перейти в "Ювентус"

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Погба сообщил Сарри о желании перейти в "Ювентус"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба надеется вернуться в "Ювентус", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, футболист позвонил новому главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри и в разговоре выразил желание перейти в туринский клуб. Впрочем, приобрести француза будет сложно, так как манкунианцы требуют за него 170 миллионов евро. Также хавбеком активно интересуется "Реал".

В минувшем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов почти в два раза увеличить зарплату Погба. | http://soccernews.ru
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