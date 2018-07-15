Погба сорвал интервью с Гризманном

Теги поль погбаантуан гризманнфранцияхорватия

Погба сорвал интервью с ГризманномПолузащитник сборной Франции Поль Погба сорвал интервью со своим партнером по команде Антуаном Гризманном после выигранного у Хорватии финала Чемпионата Мира.

Напомним,  игроки сборной Франции сорвали послематчевую пресс-конференцию Дешама. | soccernews.ru

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