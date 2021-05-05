Погба сравнил Месси и Роналду

Теги криштиану роналдулионель мессиполь погбабарселонаювентус

Погба сравнил Месси и Роналду

Фото: инстаграм Поля Погба

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением об аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси и португальском форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Кто лучше, Месси или Роналду? Это очень хороший и хитрый вопрос. Я не могу выбрать из них лучшего. Это два совершенно разных футболиста, за игрой которых приятно смотреть. Каждый человек имеет собственное мнение на этот счет, но оба они являются легендами. Эти два человека дарят нам наслаждение от футбола", - приводит слова Погба официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 36-летнего Роналду 34 забитых мяча и четыре голевые передачи.

Не пропустите: Роналду выбрал клуб для завершения карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фати пропустит чемпионат Европы

Фати пропустит чемпионат Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов