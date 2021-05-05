Погба сравнил Месси и Роналду

Фото: инстаграм Поля Погба

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением об аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси и португальском форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Кто лучше, Месси или Роналду? Это очень хороший и хитрый вопрос. Я не могу выбрать из них лучшего. Это два совершенно разных футболиста, за игрой которых приятно смотреть. Каждый человек имеет собственное мнение на этот счет, но оба они являются легендами. Эти два человека дарят нам наслаждение от футбола", - приводит слова Погба официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 36-летнего Роналду 34 забитых мяча и четыре голевые передачи.

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