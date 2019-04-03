Погба стал приоритетной целью "Реала" в летнее трансферное окно
Мадридский "Реал" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает AS.
По сведениям издания, на покупке игрока настаивает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан, который считает его приоритетной целью "Реала" в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за француза 145 миллионов евро. Сам Погба не прочь перебраться в испанский гранд и отказался продлевать с "Манчестер Юнайтед" контракт, который действует до лета 2021 года.
В этом сезоне 26-летний Погба провел 39 матчей за манкунианцев во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.
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|Тоттенхэм
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|Челси
|31
|60
|7
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|Уотфорд
|32
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|Лестер Сити
|32
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|10
|Эвертон
|32
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Борнмут
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|31
|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|31
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|17
|Бернли
|32
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|Кардифф Сити
|31
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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|14