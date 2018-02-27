Погба стал самым высокооплачиваемым спортсменом Франции в прошлом году

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба стал самым высокооплачиваемым спортсменом Франции в прошлом годуФранцузское издание L'Equipe представило список самых высокооплачиваемых спортсменов Франции в 2017 году.

Лидером рейтинга стал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, который за год заработал 22,2 миллиона евро. 

Польностью десятка выглядит следующим образом:

1. Поль Погба (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 22,2 миллиона евро

2. Тони Паркер (баскетбол, "Сан-Антонио") – 19,7

3. Антуан Гризманн (футбол, "Атлетико") – 19,1

4. Николя Батюм (баскетбол, "Шарлотт") – 18,9

5. Карим Бензема (футбол, "Реал") – 16,3

6. Жоаким Ноа (баскетбол, "Нью-Йорк") – 16,1

7. Эван Фурнье (баскетбол, "Орландо") – 15,2

8. Ян Маинми (баскетбол, "Вашингтон") – 14

9. Франк Рибери (футбол, "Бавария") – 13,9

10. Усман Дембеле (футбол, "Барселона") – 10,7

Читайте: "Манчестер Юнайтед" принял решение по Погба  | http://soccernews.ru

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