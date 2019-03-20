Погба: "Сульшер заслуживает остаться в "Манчестер Юнайтед"

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтедполь погба

Погба: "Сульшер заслуживает остаться в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет, чтобы Уле Гуннар Сульшер остался во главе команды.

"Игроки не хотят, чтобы он уходил. Команда хорошо выглядит в последнее время. У меня с ним замечательный отношения, а у него прекрасное взаимопонимание с футболистами. Сульшер заслуживает остаться в "МЮ". При нем к команде вернулась уверенность, утраченная с Моуринью", - приводит слова Погба Sky Sports.

Напомним, что Сульшер сменил Моуринью в декабре 2018 года. После 30 туров "МЮ" занимает пятое место и отстает от идущего на 4-м месте "Арсенала" на два очка.

В Лиге Чемпионов "красных дьяволов" ожидает битва с "Барселоной" в рамках 1/4 финала.

Читайте также: Бекхэм оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков

РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов