Погба: "Сульшер заслуживает остаться в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет, чтобы Уле Гуннар Сульшер остался во главе команды.

"Игроки не хотят, чтобы он уходил. Команда хорошо выглядит в последнее время. У меня с ним замечательный отношения, а у него прекрасное взаимопонимание с футболистами. Сульшер заслуживает остаться в "МЮ". При нем к команде вернулась уверенность, утраченная с Моуринью", - приводит слова Погба Sky Sports.

Напомним, что Сульшер сменил Моуринью в декабре 2018 года. После 30 туров "МЮ" занимает пятое место и отстает от идущего на 4-м месте "Арсенала" на два очка.

В Лиге Чемпионов "красных дьяволов" ожидает битва с "Барселоной" в рамках 1/4 финала.

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