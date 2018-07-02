Погба: "Своей игрой Месси заставляет любить футбол, он - уникален"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба расхвалил капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Своей игрой Месси заставляет любить футбол. Прошло уже более десяти лет, как он заиграл в клубе, он - лучший в мире. Он - уникален, то, что он делает с мячом - уникально. Он будет оставаться лучшим в течение еще нескольких лет, мне будет по-прежнему приятно наблюдать за его игрой ", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси определился со своим будущим в сборной. | soccernews.ru