Погба: "Своей игрой Месси заставляет любить футбол, он - уникален"

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Погба: "Своей игрой Месси заставляет любить футбол, он - уникален"Полузащитник сборной Франции Поль Погба расхвалил капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Своей игрой Месси заставляет любить футбол. Прошло уже более десяти лет, как он заиграл в клубе, он - лучший в мире. Он - уникален, то, что он делает с мячом - уникально. Он будет оставаться лучшим в течение еще нескольких лет, мне будет по-прежнему приятно наблюдать за его игрой", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси определился со своим будущим в сборной. | soccernews.ru

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