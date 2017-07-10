Погба толкнул журналистку в бассейн

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба толкнул журналистку в бассейнПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба "искупал" журналистку ESPN после того, как она взяла пообщалась с Ромелу Лукаку.

Француз предложил сотруднице СМИ сыграть в "Камень, ножницы, бумага", а когда она проиграла столкнул ее в бассейн.

Читайте: Погба и Лукаку провели совместную тренировку | http://soccernews.ru 

комментарии
Конь

Негры развлекаются,что тут не толерантного?

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов