Погба толкнул журналистку в бассейн

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба "искупал" журналистку ESPN после того, как она взяла пообщалась с Ромелу Лукаку.

Француз предложил сотруднице СМИ сыграть в "Камень, ножницы, бумага", а когда она проиграла столкнул ее в бассейн.

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