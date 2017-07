Погба толкнул журналистку в бассейн

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба "искупал" журналистку ESPN после того, как она взяла пообщалась с Ромелу Лукаку.

Француз предложил сотруднице СМИ сыграть в "Камень, ножницы, бумага", а когда она проиграла столкнул ее в бассейн.

.@paulpogba vs. @alexisenunes vs. @RomeluLukaku9 in rock, paper, scissors? You know it!



Keep your here for more exclusive content . pic.twitter.com/aPOTYJeOm6