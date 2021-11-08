Погба травмировался в расположении сборной Франции

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба травмировался в расположении национальной команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист работал над ударами по воротам, и, неудачно выполнив один из них, повредил бедро и уходил с поля, прихрамывая.

Сейчас степень серьезности этой травмы неизвестна.

Напомним, что уже 13 октября сборная Франции на своем поле сыграет против команды Казахстана в рамках квалификации к ЧМ-2022, а 16-го числа сыграет на выезде против Финляндии.

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