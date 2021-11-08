Погба травмировался в расположении сборной Франции
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба травмировался в расположении национальной команды, сообщает RMC Sport.
По информации источника, футболист работал над ударами по воротам, и, неудачно выполнив один из них, повредил бедро и уходил с поля, прихрамывая.
Сейчас степень серьезности этой травмы неизвестна.
Напомним, что уже 13 октября сборная Франции на своем поле сыграет против команды Казахстана в рамках квалификации к ЧМ-2022, а 16-го числа сыграет на выезде против Финляндии.
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