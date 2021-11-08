Погба травмировался в расположении сборной Франции

Теги франциятравмыполь погбаманчестер юнайтед

Погба травмировался в расположении сборной ФранцииФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба травмировался в расположении национальной команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист работал над ударами по воротам, и, неудачно выполнив один из них, повредил бедро и уходил с поля, прихрамывая. 

Сейчас степень серьезности этой травмы неизвестна.

Напомним, что уже 13 октября сборная Франции на своем поле сыграет против команды Казахстана в рамках квалификации к ЧМ-2022, а 16-го числа сыграет на выезде против Финляндии.

Также не пропустите: Два футболиста "Реала" должны восстановится к окончанию международной паузы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"

Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов