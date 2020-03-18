Погба тренировался в футболке "Ювентуса", чтобы поддержать Италию в борьбе с коронавирусом

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба тренировался в футболке своего бывшего клуба туринского "Ювентуса" в знак поддержки Италии, которая борется с пандемией китайского коронавируса.

"Я понимаю, что слишком дерзкие будут говорить о футболке "Ювентуса", но я просто поддерживаю своих друзей. Только и всего",- написал Погба в своем Instagram, прикрепив видео тренировки с защитником "Манчестер Юнайтед" Виктором Линделефом.

Ранее сообщалось, что 27-летний Погба может вернуться в "Ювентус" в летнее трансферное окно.

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