Погба тренировался в футболке "Ювентуса", чтобы поддержать Италию в борьбе с коронавирусом

Теги манчестер юнайтедювентусполь погба

Погба тренировался в футболке "Ювентуса", чтобы поддержать Италию в борьбе с коронавирусом

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба тренировался в футболке своего бывшего клуба туринского "Ювентуса" в знак поддержки Италии, которая борется с пандемией китайского коронавируса.

"Я понимаю, что слишком дерзкие будут говорить о футболке "Ювентуса", но я просто поддерживаю своих друзей. Только и всего",- написал Погба в своем Instagram, прикрепив видео тренировки с защитником "Манчестер Юнайтед" Виктором Линделефом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporting our Juventus and Sampdoria friends @blaisematuidiofficiel, @albinekdal and all athletes and people around the world who are facing this difficult moment.⠀ ⠀ Be strong, #StayAtHome and be safe !⠀⠀ ⠀ New training camp is called ...⠀⠀ Quarantine PP Arena, open 24/7! ‍♂⠀⠀ Having fun working at home with my brother @victorlindelof!⠀⠀ ⠀⠀ (I know the cheeky ones will talk about the Juventus jersey I'm just supporting my friends ... that's all, nothing more ).⠀ ⠀ ⠀ A sostegno degli amici di Juventus e Sampdoria @blaisematuidiofficiel e @albinekdal e di tutti gli atleti e le persone del mondo⠀ ⠀ Siate forti, #StayAtHome e fate attenzione ⠀ ⠀ Il nuovo campo di allenamento si chiama… ⠀ Quarantena PP Arena, aperto 24 ore su 24 ‍♀⠀ Mi diverto ad allenarmi a casa con il mio amico @victorlindelof!⠀ ⠀ (So che qualche malizioso parlerà del fatto che indosso la maglia della Juventus , ma lo faccio solo per dare un segno di supporto al mio amico, non c’è nessun’altra ragione ).

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Ранее сообщалось, что 27-летний Погба может вернуться в "Ювентус" в летнее трансферное окно.

Не пропустите: Погба: "Делай дэб, чтобы победить коронавирус". | http://soccernews.ru
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